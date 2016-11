3sat 22:30 bis 23:25 Dokumentation Schritt für Schritt Aus dem Rollstuhl an den Cybathlon CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Querschnittgelähmter aufrecht über einen Parcours aus schiefen Ebenen, Treppen und Rampen gehen! Was unmöglich erscheint, ist das Ziel von Philipp Wipfli. Mithilfe von Maschinenbeinen will der Paraplegiker aus seinem Rollstuhl aufstehen und wieder gehen können. Und vielleicht sogar den Cybathlon, die ersten bionischen Spiele der Welt gewinnen. Möglich machen soll dies ein Exoskelett: Ein Roboteranzug, gebaut von Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Die Roboter-Mensch-Olympiade ist ein Pionierprojekt der ETH Zürich. Der Erfinder des Cybathlon, der Professor für sensomotorische Systeme Robert Riener, will damit andere Wissenschaftler anspornen, Hilfsmittel für Behinderte zu entwickeln, sie zu verbessern und alltagstauglich zu machen. Im Gegensatz zu den Paralympics richten sich die Wettkampfdisziplinen deshalb an den täglichen Bedürfnissen der Betroffenen aus. Bis zur Teilnahme am Cybathlon im Oktober 2016 ist es aber ein weiter Weg. Buchstäblich Schritt für Schritt versuchen der Rollstuhlfahrer Philipp Wipfli und sein Team die Probleme zu lösen, die bei der Entwicklung der Roboterbeine auftauchen. Eine technologische Lösung für ein menschliches Problem wie Behinderung zu finden, wirft dabei aber auch Fragen auf, die weit über die technische Machbarkeit hinausgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schritt für Schritt