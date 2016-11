3sat 20:15 bis 21:40 Drama Geliebtes Kind D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Susanne ist erfolgreich, scheinbar makellos, und so soll auch ihre Tochter Liz sein. Doch diese hat einen Spitzfuß. So war die Kindheit von Liz geprägt von erfolglosen Operationen. Durch ihren Umzug ins Internat hat Liz sich vor Jahren befreit von der schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter. Viele Jahre hat die 16-jährige Liz nun schon im Internat verbracht und dort auch Freunde gewonnen. Denn dass sie humpelt, spielt weder in ihrer Freundschaft zu Marie, noch in der Beziehung zu Robert, ihrer ersten großen Liebe, eine Rolle. Als sie sich aber eines Tages von Robert verleugnet fühlt, verlässt sie Hals über Kopf das Internat und zieht zurück zu ihrer Mutter. Susanne lebt seit einiger Zeit mit ihrem jüngeren Lebensgefährten Andi zusammen und hofft nun, nach der plötzlichen Rückkehr von Liz, auf einen Neuanfang mit ihrer Tochter. Sie hat sich als Verwalterin jenes Hochhausviertels einen Namen gemacht, in dem die beiden früher gelebt haben. Aus dem Schatten dieser scheinbar makellosen und erfolgreichen Mutter herauszutreten, sich von ihr zu emanzipieren, ist kein leichter Prozess. Alte Konflikte zwischen ihnen kommen hoch, gleichzeitig steigt auch die Spannung zwischen Liz' Mutter und ihrem Lebensgefährten. Als Liz erfährt, dass Susanne hinter ihrem Rücken und gegen ihren Willen eine neuerliche Operation ihres Fußes plant, spitzt sich die Auseinandersetzung zu. Redaktionshinweis: 3sat zeigt "Geliebtes Kind" anlässlich des "Tages der Menschen mit Behinderung" am 3. Dezember. Aus demselben Anlass folgen im Anschluss die drei Dokumentationen "Julian und Marius", "Schritt für Schritt" und "Ziemlich beste Freunde" sowie der Fernsehfilm "Renn, wenn Du kannst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathilde Bundschuh (Liz) Anica Dobra (Susanne) Steffi Kühnert (Karin) Simon Böer (Andi) Tom Gramenz (Robert) Olga von Luckwald (Marie) Petra Welteroth (Frau Verheyen) Originaltitel: Geliebtes Kind Regie: Sylke Enders Drehbuch: Dieter Bongartz Kamera: Kai Longolius