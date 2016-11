3sat 09:05 bis 09:45 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Österreich vor Bundespräsidentenwahl - Am 4. Dezember wählt Österreich im vierten Anlauf / "Was ist Populismus?" - Literatur von Jan-Werner Müller / "Jacques - Entdecker der Ozeane" - Die Lebensgeschichte des Tiefseetauchers und -filmers Jacques Cousteau als Kinofilm / Klavier meets Akkordeon - Die CD "Tandem" von Michael Wollny & Vincent Peirani A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Meier Originaltitel: Kulturzeit

