Niederlande 1 22:25 bis 23:05 Sonstiges Hoe heurt het eigenlijk? NL 2015 HDTV Merken Jort Kelder strijkt neer bij de Voiles in het oude Saint-Tropez, waar één keer in het jaar de nouveau riche met hun jachten plaats maken voor oude zeilboten. Het is bijna onwennig dat er geen Champagne wordt gespoten, Saint-Tropez is dan ook wederom de haven van het oude geld. Ook gaat Jort Kelder incognito naar een nieuwgeld Bal Masqué. Een traditie die al eeuwen gelegenheid geeft om ongestoord ondeugend te fuiven! In Google-Kalender eintragen Moderation: Jort Kelder Originaltitel: Hoe heurt het eigenlijk?