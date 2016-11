Junior 18:20 bis 18:30 Trickserie Zigby, das Zebra Zigbys Geburtstagsüberraschung CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken Zigby stellt fest, dass Bertie heute Geburtstag hat. Sofort beschließen alle Tierkinder, eine Überraschungsparty auszurichten. Doch es ist gar nicht so einfach, die Sache geheim zu halten. Denn natürlich taucht Bertie ungebeten überall dort auf, wo ge-rade Geburtstagskuchen gebacken oder Luftballons aufgeblasen werden. Also sucht Zigby mit seinen Freunden einen geheimen Ort, an dem sie ihre Party ungestört vorbereiten können. Doch kaum ist alles vorbereitet, stellen sie fest, dass ihnen jetzt die Hauptsache zum Beginn des Geburtstagsfestes fehlt: Bertie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: David Witt, Brendan Luno Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting