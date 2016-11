Junior 15:25 bis 15:40 Kinderserie Das Haus Anubis Fragen ohne Antworten D 2009 Stereo 16:9 Merken Als Delia sieht, wie Mara ihrem Freund Kaya bei den Hausaufgaben hilft und er ihr dafür auch noch ein Armband schenkt, kann sie sich vor Eifersucht nicht halten. Und so eskaliert der Streit zwischen Mara und Delia. Als Luzy Nina erneut einen Streich spielt, setzt sich überraschend Daniel für sie ein. Und er geht auch nicht auf eine weitere Provokation von Luzy ein, denn er weiß genau mit welchen Mitteln sie spielt. Hat Nina in Daniel ihren ersten Freund gefunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Féréba Koné (Mara Minkmar) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Florian Prokop (Felix Gaber) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6