Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 1 Ankunft in Centopia NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Mia ist nicht gerade begeistert von ihrem neuen Internat. Da kommt das Geschenk ihrer Eltern genau richtig: ihr längst vergessenes Lieblingsbuch und ein merkwürdiger Armreif. Mia kann es kaum glauben: Der Armreif ist magisch und befördert sie geradewegs in die Welt ihres Buches. Plötzlich hat sie Flügel und kann mit Einhörnern sprechen. Und sie findet zwei neue Freunde - Yuko und Mo, zwei Elfen aus Centopia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mia and Me Regie: William Speers, Anthony Power Drehbuch: Doug Sinclair Musik: Gerd Kaeding