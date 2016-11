Junior 09:15 bis 09:25 Kinderserie Kleiner Roter Traktor Die Superdetektive GB 2003 Stereo Merken Beinahe wäre heute ein Unfall auf der sonst so ruhigen Landstrasse passiert. Beteiligt waren Stumpi, Walter und Herr Junker. Doch Jan, Emma und Max bekommen von jedem der drei eine andere Version des Vorfalls geschildert. Wie war es denn nun wirklich? Jan und seine kleinen Freunde finden dies mit mühsamer Detektivarbeit heraus. Für Stumpi, Walter und Herr Junker ist das Ergebnis allerdings nicht gerade rühmlich. Zum Glück ist alles noch mal gut gegangen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Red Tractor Regie: Russell Haigh, Dave Scanlon Drehbuch: Jimmy Hibbert, Keith Littler, Russel Haigh, James Mason Musik: Michael Cross, Stan Callimore

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 235 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 87 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 30 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 30 Min.