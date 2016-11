RTL Crime 03:20 bis 04:10 Krimiserie Cagney & Lacey Wer war Queen Mary? USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 15: Die Leiche einer unbekannten jungen Frau wurde aus dem Hudson River geborgen. Cagney stürzt sich in den Fall, weil sie so die unliebsame Arbeit der Rekrutierung von Nachwuchs an den Schulen ihrer Kollegin Lacey überlassen kann. Außerdem hat sie auch ein persönliches Interesse an der Aufdeckung der Identität der Toten. Die Frau war genauso alt wie sie. Lacey kümmert sich derweil um den Nachwuchs. Ein Werbefilm sollte mit echten Beamten gedreht werden. Die Unruhe im Revier legt sich erst, nachdem Cagney und Lacey nach zahlreichen fehlgeschlagenen Versuchen vor der Kamera durch echte Schauspielerinnen ersetzt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Det. Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Det. Sgt. Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Sidney Clute (Det. Paul La Guardia) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Stan Lathan Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Peter Lefcourt Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12