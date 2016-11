RTL Crime 00:15 bis 01:05 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Tödlicher Ernst Tödlicher Ernst USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 4: Eine junge Frau wird tot unter einer Brücke gefunden. Den Ermittlern stellt sich die Frage, ob sie gesprungen ist oder gestoßen wurde. Bald stellt sich heraus, dass sie ein Geheimnis hatte und als Tänzerin unter dem Pseudonym "Foxy Roxy" arbeitete. Eine Überwachungskamera zeigt einen Pickup, der in jener Nacht die Brücke überquerte. Auf der Ladefläche des Pickups scheint ein Körper zu liegen, aber wer am Steuer sitzt und was sein Motiv ist, bleibt unklar. Darrell North, Manager eines milliardenschweren Bauunternehmens, wird brutal ermordet. Darrells Geld ist noch bei ihm und es gibt kein Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12