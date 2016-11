RTL Crime 14:55 bis 15:35 Actionserie Arrow Die Sünden der Väter USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Theas Gesundheitszustand ist mittlerweile lebensgefährlich. Nyssa bietet Oliver ein magisches Elixier namens Lotus an, dass Thea von ihrem Blutdurst heilen könnte. Doch dies knüpft sie an eine prekäre Bedingung: Oliver soll Malcom Merlyn töten und Nyssa die Kontrolle über die Liga der Assassinen überlassen. Da Oliver dem Töten abgeschworen hat, sucht er verzweifelt nach einer anderen Möglichkeit, Thea das Elixier zu beschaffen. Doch Nyssa bleibt entschlossen: Entweder sie erhält die Macht über die Liga oder Thea ist dem Tode geweiht. Oliver bleibt letztlich keine Wahl: Er tritt zum Duell gegen Malcom Merlyn an. Währenddessen hat sich der kriminelle Hacker Calculator als Felicitys Vater offenbart. Felicity beschließt, ihm eine Chance zu geben und zeigt ihm die neusten technologischen Innovationen vom PalmTech. Doch wie sich zeigen soll, ist ihr Vater doch nicht so vertrauenswürdig, wie Felicity es gehofft hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen) Paul Blackthorne (Quentin Lance) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Originaltitel: Arrow Regie: Gordon Verheul Drehbuch: Ben Sokolowski, Keto Shimizu Kamera: Gordon Verheul, Shamus Whiting-Hewlett Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12