RTL Crime 08:40 bis 09:25 Actionserie The Glades Feinde im Sturm USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 11: Der stellvertretende Staatsanwalt Ethan Russell wird mit durchgeschnittener Kehle in der Nähe eines imaginären Kriegsschauplatzes gefunden. Unter den Teilnehmern der nachgestellten Bürgerkriegsschlachten finden sich auch direkt drei Verdächtige, die alle ein Motiv für den Mord hätten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Dr. Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Kelly Makin Drehbuch: John J. Sakmar, Kerry Lenhart Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 236 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 88 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 31 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 31 Min.