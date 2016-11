RTL Crime 05:45 bis 06:35 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Offenbarungen Offenbarungen USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 3: Eine Unteroffizierin beschuldigt die Navy der Vertuschung einer Vergewaltigung und droht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Doch ehe es dazu kommt, wird sie ermordet aufgefunden. Ein erstes Beweismittel: In einem verstörenden Video sagt sie ihren eigenen Tod voraus. Der Fall scheint eindeutig und schnell merken die Ermittler, dass sie in ein Netz von Lügen verstrickt sind. Pat McRea ist bei allen beliebt und hat einen guten Job beim Fernsehen ergattert. Der geschiedene Ehemann ist gleichzeitig seinen beiden Kindern ein toller Vater. Doch eines Tages holt er seine Kinder nicht wie besprochen ab. Seine Exfrau weiß sofort, dass hier etwas nicht stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12