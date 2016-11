Sky Cinema Family HD 03:15 bis 05:00 Fantasyfilm Fungus der Bogeymann GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der Bogeymann Fungus (Timothy Spall) und seine Frau Mildew (Joanna Scanlan) verkleiden sich als Menschen und wagen sich an die Oberfläche. Denn dorthin ist ihr rebellischer Sohn Mould (Haydon Downing) ausgebüchst. - Britische Miniserie nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Raymond Briggs über ein chaotisches Monster in der Mid-Life-Crisis. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Timothy Spall (Erzähler) Keeley Hawes (Wendy Snow) Marc Warren (Daryl Snow) Victoria Wood (Eve) Joanna Scanlan (Mildrew) Paul Kaye (Bogeyhunter) Sprecher: Andy Serkis (Erzähler) Originaltitel: Fungus the Bogeyman Regie: Catherine Morshead Drehbuch: Tom MacRae Kamera: David Marsh Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 6