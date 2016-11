Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Angriff aus dem All GB 2014 Stereo 16:9 Merken In England berichten Soldaten von einem mysteriösen Laserstrahl, der einen Atombunker durchleuchtet haben soll. In der Ukraine wurde ein 300 Meter langes UFO in der Nähe einer Militärbasis gesichtet. Angeblich hat das unbekannte Flugobjekt sogar die Kontrolle über das nukleare Raketensystem übernommen - und damit fast einen Dritten Weltkrieg ausgelöst! Im US-Bundesstaat Montana sind Augenzeugen sicher, dass mehrere UFOs eine Raketenbasis ausspioniert haben. Wird die Erde tatsächlich von Aliens observiert oder stecken streng geheime Militärprojekte dahinter? Insider bringen die X-Akten ans Licht und beweisen: Die Regierung weiß mehr über die rätselhaften Phänomene als sie zugibt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Unexplained Files Regie: Chris Holt Drehbuch: Chris Holt Altersempfehlung: ab 12