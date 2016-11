Discovery Channel 09:20 bis 10:05 Dokumentation Airplane Repo - Die Inkasso-Piloten Der Meisterdieb USA 2012-2015 Stereo 16:9 Merken Kein Job für Amateure: Auf dem Flugplatz in La Plata County sind in den vergangenen Jahren bei Abstürzen neun Menschen umgekommen, denn der Airport ist von steilen Felswänden umgeben. Die Windverhältnisse vor Ort sind extrem tückisch. "Repo Man" Kevin Lacey muss daher beim Start einer zweimotorigen Cessna 414 Chancellor äußerst konzentriert zu Werke gehen. Flugzeugeintreiber Mike Kennedy macht unterdessen in Kalifornien Jagd auf eine King Air 200. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airplane Repo

