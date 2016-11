Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Im Schoß der Familie USA 1956 Merken Harry Evans und Walt Daniels haben eine Bank überfallen. Sergeant Preston ist den beiden auf der Spur. Harry flieht in eine nahe gelegene Stadt, während Walt bei seiner Familie unterschlüpft. Seine Frau, die ihn seit Jahren nicht gesehen hat, ist alles andere als begeistert. Doch die Begegnung mit seinem Sohn beeinflusst den Bankräuber. Er will sein Leben ändern. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Paul Engle (Johnny Demers) Palmer Lee (Walt Daniels) Walter Reed (Harry Evans) Virginia Wave (Clara Demers) Richard Powers (Rev. Arthur Thomas) Dick Simmons (Sgt. Preston) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Ed Adamson, Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Bettie Mosher