Sky Nostalgie 12:20 bis 12:45 Abenteuerserie Sergeant Preston Das Auge des Bösen USA 1956 Juwelendieb Tallin versucht die legendäre schwarze Perle, die als "Auge des Bösen" bekannt ist, an den Mann zu bringen. Er wird jedoch von einem betrügerischen Geschäftsmanager ausgetrickst und schließlich sogar umgebracht. Inspektor Preston nimmt gemeinsam mit einem Privatdetektiv die Ermittlungen auf. Schauspieler: Richard Simmons (Sergeant Preston) Jan Shepard (Lou Anne) Dirk London (Traynor) Thayer Roberts (Tallin) Sidney Mason (Martin) Elizabeth Slifer (Mrs. Karp) Dick Simmons (Sgt. Preston) Originaltitel: Sergeant Preston of the Yukon Regie: Edward Dew Drehbuch: Robert C. Bennett, Tom Dougall, Fran Striker, George W. Trendle Kamera: Gilbert Warrenton Musik: Maurice Kline