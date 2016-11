Goldstar TV 09:00 bis 10:00 Show SchlagerBox D Stereo 16:9 Merken Hits und Clips nonstop. Die bunte Musikmischung präsentiert die ganze Bandbreite des Schlagers. Vom aktuellen Hit über volkstümliche Melodien bis zu internationaler Tanzmusik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wolfgang Ambros, Spider Murphy Gang, Middle Of The Road, René Ulbrich, Ute Freudenberg & Christian Lais, Jonathan Zelter, Nicole, Münchener Freiheit, Truck Stop, G. G. Anderson, Uta Bresan, Patrick Lindner, Nino De Angelo, Texas Lightning, Charly Brunner, Originaltitel: SchlagerBox

