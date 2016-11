Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Morgengrauen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der rachsüchtige Geist Antonias hat Marnies (Fiona Shaw) völlig unter ihrer Kontrolle. Jetzt will die Hexe endlich ihre Mission beenden und die Erde ein für alle mal von den Vampiren befreien. Gemeinsam mit ihrem Hexenzirkel spricht sie einen mächtigen Zauber aus. Bill (Stephen Moyer) sieht unterdessen nur eine ausgesprochen schmerzhafte Lösung, um die Vampire vor der Sonne zu schützen: Silberketten. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Ruscio Drehbuch: Alan Ball, Alexander Woo, Charlaine Harris Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16