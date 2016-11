Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Fantasyserie Game of Thrones Vom Feuer geküsst USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sandor Clegane, genannt "Der Bluthund", wird von den Göttern im Zweikampf gestellt. Derweil urteilen in Harrenhal die Menschen über Jaime Lennister. Aryas Halbbruder Jon Schnee muss sich bei den Wildlingen beweisen, und Robb Stark wird verraten. Währenddessen trifft sich Tyrion Lennister mit Lady Olenna, um über die Vorbereitungen einer bevorstehenden Hochzeit zu sprechen. Und in Königsmund versuchen die Häuser Tyrell und Lennister wichtige Bündnisse zu knüpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16