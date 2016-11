Sky Atlantic HD 08:05 bis 10:00 Drama An American Girl: Chrissa setzt sich durch USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die elfjährige Chrissa Maxwell (Sammi Hanratty) zieht mit ihrer Familie nach Minnesota. An der neuen Schule machen ihr drei Mädchen das Leben schwer. Die Tyrannei wird täglich schlimmer, und Chrissa immer verzweifelter. Als auch noch ihre ärgste Rivalin im Schwimmsport gegen sie antritt, wird Chrissa klar, dass sie etwas unternehmen muss. - Stimmiges Jugenddrama mit einer Hauptdarstellerin, die bereits dreimal für den Young Artist Award nominiert war - u.a. für die Disney-Produktion "Hotel Zack & Cody". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sammi Hanratty (Chrissa Maxwell) Annabeth Gish (Meg Maxwell) Timothy Bottoms (Paul Maxwell) Michael Learned (Nana Louise Hanlon) Austin Thomas (Tyler Maxwell) Adair Tishler (Tara James) Ariela Barer (Sonali Matthews) Originaltitel: An American Girl: Chrissa Stands Strong Regie: Martha Coolidge Drehbuch: Christine Coyle Johnson, Julie Prendiville Roux Kamera: Johnny E. Jensen Musik: Jennie Muskett

