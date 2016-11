Meisterdieb Charlie (Mark Wahlberg) raubt in Venedig einen gewaltigen Goldbarren. Er verliert die Beute an seinen betrügerischen Partner Steve (Edward Norton), der sich damit nach Los Angeles absetzt. Ein Jahr später reist Charlie mit Safeknackerin Stella (Charlize Theron) und einem genialen Plan in die USA, um sich das Gold zurückzuholen. - Pfiffiges Actionkino-Remake mit großen Stars und einer furiosen Mini-Cooper-Autojagd. In Google-Kalender eintragen