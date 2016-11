Classica 03:15 bis 04:45 Musik Rossini, Petite Messe solennelle D 2008 Stereo 16:9 Merken Gioachino Rossini (1792-1868): Petite Messe solennelle. Alexandrina Pendatchanska (Sopran), Manuela Custer (Alt), Stefano Secco (Tenor), Mirco Palazzi (Bass), GewandhausChor, Chor der Oper Leipzig, Gewandhausorchester Leipzig; Leitung: Riccardo Chailly. Mit ihrer Länge steht die Messe in der Tradition der großen geistlichen Kompositionen. In einer scherzhaften Widmung an den Lieben Gott bezeichnete Rossini sie jedoch ironisch als "petite". Er wählte für die Begleitung zunächst die ungewöhnliche Besetzung von zwei Klavieren und Harmonium. Später schrieb er diese Fassung für Orchester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Alexandrina Pendatchanska (Sopran), Manuela Custer (Alt), Stefano Secco (Tenor), Mirco Palazzi (Bass) Originaltitel: Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle Regie: Geneviève Brault Musik: Gioachino Rossini