MGM 22:20 bis 23:40 Western Fort Yuma USA 1955

Ein Nachschubtransport ist nach Fort Yuma unterwegs und wird von Indianern überfallen. Fast alle Soldaten kommen uns Leben, bis auf Leutnant Keegan (Peter Graves), Missionarin Melanie (Joan Vohs) und Indianerscout Jonas (John Hudson). Zwischen Hudson und Melanie bahnt sich eine Romanze an. Derweil versuchen die Apachen, sich in den Uniformen der toten Soldaten Zugang zum Fort zu verschaffen. - Solider Western, kurzweilig in Szene gesetzt.

Schauspieler: Peter Graves (Lt. Ben Keegan) Joan Vohs (Melanie Crowne) John Hudson (Sgt. Jonas) Joan Taylor (Francesca) Addison Richards (General Crook) William 'Bill' Phillips (Sgt. Milo Hallock) Abel Fernandez (Mangas Colorado) Originaltitel: Fort Yuma Regie: Lesley Selander Drehbuch: Danny Arnold Kamera: Gordon Avil Musik: Paul Dunlap