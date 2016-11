MGM 20:15 bis 22:20 Western El Dorado USA 1966 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Revolverheld Cole Thornton (John Wayne) wechselt auf die Seite des Gesetzes. In El Dorado verbündet er sich mit dem versoffenen Sheriff Harrah (Robert Mitchum) und einem jungen Messerwerfer (James Caan). Gemeinsam treten sie gegen den skrupellosen Rancher Jason (Edward Asner) an, der das Städtchen terrorisiert. - Klasse-Western, der als Sequel von "Rio Bravo" gilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Cole Thornton) Robert Mitchum (Sheriff J.P. Harrah) James Caan ("Mississippi" Alan Bourdillon Traherne) Charlene Holt (Maudie) Paul Fix (Dr. Miller) Arthur Hunnicutt (Bull Harris) Michele Carey (Joey MacDonald) Originaltitel: El Dorado Regie: Howard Hawks Drehbuch: Leigh Brackett Kamera: Harold Rosson Musik: Nelson Riddle