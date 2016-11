MGM 08:55 bis 10:25 Abenteuerfilm Absturz in der Wildnis USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Geschwister Bonnie (Kirsten Dunst) und Sam Kriger (Zachery Ty Bryan) über der Wildnis Kanadas mit dem Flugzeug abstürzen, haben sie gleich doppeltes Glück: Sie überleben als einzige und werden außerdem von Ureinwohnern gerettet, die sie bei sich aufnehmen und ihnen auch gleich zeigen, wie man in der Wildnis überlebt. Allerdings ist die ungewohnte Umgebung und die Situation, in der sich die beiden befinden, nicht gerade ungefährlich. - Abwechslungsreicher Abenteuerfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Dunst (Bonnie Kriger) Zachery Ty Bryan (Sam Kriger) August Schellenberg (Khonanesta) Dey Young (Wanda Kriger) Michael Gross (Dick) Tom McBeath (Quint) Ben Cardinal (Simon Blackcrow) Originaltitel: True Heart Regie: Catherine Cyran Drehbuch: Catherine Cyran Kamera: Christopher Baffa Musik: Eric Allaman Altersempfehlung: ab 12

