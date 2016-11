MGM 06:00 bis 07:30 Tierfilm Namu, der Raubwal USA 1966 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wissenschaftler Hank Donner (Robert Lansing) macht eine erstaunliche Entdeckung: Um ein sterbendes Weibchen zu beschützen, hat sich ein Raubwal bis in eine Bucht vorgewagt. Mit Hilfe eines Netzes kann Donner den Wal festsetzen. Der Wissenschaftler stellt fest, dass sich der gefürchtete Raubwal ausgesprochen friedlich verhält. - Fesselnder, anrührender Tierfilm nach einem authenthischen Fall aus dem Jahr 1965. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Lansing (Hank Donner) John Anderson (Joe Clausen) Lee Meriwether (Kate Rand) Richard Erdman (Deke) Robin Mattson (Lisa Rand) Joe Higgins (Burt) Michael Shea (Nick) Originaltitel: Namu, the Killer Whale Regie: László Benedek Drehbuch: Arthur Weiss Kamera: Lamar Boren Musik: Samuel Matlovski Altersempfehlung: ab 6

