Sky Krimi 23:35 bis 00:35 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV Nachdem Troels Hartmanns Alibi geplatzt ist, wird er zur Vernehmung ins Polizeipräsidium gebracht. Der Politiker beteuert weiter seine Unschuld. Kommissarin Sarah Lund überprüft zusätzlich Olav Kristensen, einen der Beamten im Rathaus. Er hatte jeden Monat zusätzlich zu seinem Gehalt 5.000 Kronen überwiesen bekommen. Von wem und vor allem wofür? Am selben Tag wird Olav Kristensen angefahren und stirbt noch an der Unfallstelle. Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Marie Askehave (Rie Skovgaard) Kristian Ibler (Olav) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Henrik Ruben Genz Drehbuch: Michael W. Horsten Kamera: Bo Tengberg, Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12