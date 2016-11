Sky Action 17:35 bis 19:15 Actionfilm Halb tot USA, D 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken FBI-Agent Sascha Petrosevitch (Steven Seagal) wird undercover in den High-Tech-Knast "New Alcatraz" eingeschleust. Er soll einem korrupten Bürokraten das Handwerk legen. Der hat mit seiner Bande das Gefängnis besetzt und will von einem zum Tode Verurteilten das Versteck einer Millionenbeute erfahren. - In Deutschland gedrehter Actionthriller mit Prügel-Ass Steven Seagal und Gastauftritten von Hannes Jaenicke, Alexandra Kamp und Yasmina Filali. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Sasha Petrosevitch) Morris Chestnut (49er One / Donny) Ja Rule (Nick Frazier) Nia Peeples (49er Six) Tony Plana (Warden El Fuego) Kurupt (Twitch) Michael Taliferro (Little Joe) Originaltitel: Half Past Dead Regie: Don Michael Paul Drehbuch: Don Michael Paul Kamera: Michael Slovis Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16