Sky Action 05:35 bis 07:00 SciFi-Film Mutantenwelt CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Meteoriteneinschlag hat auf der Erde eine atomare Katastrophe ausgelöst. Nur eine kleine Gruppe von Menschen (u.a. Holly Deveaux) überlebt in einem Bunkersystem und wagt sich nach zehn Jahren schwer bewaffnet wieder an die Oberfläche. Dort machen sie eine grausige Entdeckung: Die Menschen sind zu aggressiven Zombies mutiert. - Atmosphärisch starker Endzeitthriller mit wuchtigen Action-Einlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Holly Deveaux (Melissa King) Ashanti (Prediger) Kim Coates (Marcus King) Amber Marshall (Nicole) Jason Cermak (Geoff King) Megan Tracz (Xeni) Greg Lawson (Sheriff Elmore Leonard) Originaltitel: Mutant World Regie: David Winning Drehbuch: Matthew Campagna Kamera: Neil Cervin Musik: Mitch Lee Altersempfehlung: ab 16