Heimatkanal 02:50 bis 04:20 Heimatfilm Heimweh nach dir, mein grünes Tal A 1960 Stereo Nach vielen Jahren als Ranger in Kanda kehr heim auf ein Gut in Österreich, wo von seinem Kindheitsidyll nicht mehr viel geblieben ist. Das Gut ist heruntergewirtschaftet und der gutmütige Gutsbesitzer wird von seinem Verwalter tyrannisiert. Bildergalerie Schauspieler: Anita Gutwell (Gabriela, Tierärztin) Rudolf Lenz (Andreas Liebmann) Marina Petrova (Draga Adamicz) Sieghardt Rupp (Fred Schantl) Sepp Rist (Rudolf Liebmann) Hilde Jaeger (Rosa) Carl Wery (Wilhelm von Hübner) Originaltitel: Mein Vaterhaus steht in den Bergen Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Theodor Ottawa Kamera: Walter Partsch Musik: Hans Hagen Altersempfehlung: ab 6