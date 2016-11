Heimatkanal 05:20 bis 06:55 Komödie Hier bin ich - Hier bleib ich D 1959 Nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Raymond Vincy und Jean Valmy Stereo 20 40 60 80 100 Merken Caterine (Caterina Valente) und Pierre (Wolfgang Müller) besitzen in Paris das Musik-Lokal 'Das schlafende Ferkel'. Als die beiden heiraten wollen, erfährt Caterine auf dem Standesamt, dass sie bereits verheiratet sei - und zwar mit Baron Hubert von Löwenherz (Hans Holt). Natürlich müssen sie der Sache auf den Grund gehen und machen sich auf den Weg zum Schloss Ravenberg. Dort angekommen gerät das Leben des jungen Paares in gehörige Verwirrung. Währenddessen gilt es, eine Fernseh-Liveübertragung aus ihrem Lokal nicht zu gefährden. Bei der Show soll immerhin der weltberühmte Bill Haley auftreten. Ob das alles gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caterina Valente (Caterine Mercier) Wolfgang Müller (Pierre) Hans Holt (Baron Hubert von Löwenherz) Paul Henckels (Baron Eduard von Löwenherz) Ann Smyrner (Karin) Ruth Stephan (Lucie) Bill Haley (Er selbst) Originaltitel: Hier bin ich - hier bleib ich Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Curth Flatow, Eckart Hachfeld Kamera: Göran Strindberg Musik: Heinz Gietz, Kurt Feltz

