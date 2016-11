Spiegel Geschichte 23:50 bis 00:35 Magazin einestages tv Blauer Dunst - Eine kleine Kulturgeschichte des Rauchens D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 74: Geraucht wird seit Jahrtausenden. Die Maya nutzten den in Zigarrenform gerauchten Tabak für religiösen Riten. Christoph Kolumbus brachte die nikotinhaltige Tabakpflanze nach Europa. einestages tv zeigt historische Filmaufnahmen aus einer Zigarettenfabrik der 20er Jahre und aus dem sogenannten Tabakorient, von wo die deutsche Zigarettenindustrie ihre Rohstoffe bezog. Ein Zigarrenfabrikant in Ostwestfalen, dem früheren Zentrum der deutschen Zigarrenindustrie, gewährt Einblick in seinen rund 100 Jahre alten Betrieb. Ein Dampfer erklärt die Besonderheiten bei der Handhabung der E-Zigarette. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv