Spiegel Geschichte 17:45 bis 18:30 Dokumentation Science Fiction - Unendliche Weiten Roboter USA, GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Idee, künstliches Leben zu erschaffen, hat Science-Fiction-Autoren schon früh fasziniert. Und die Frage: Was, wenn sich unsere Geschöpfe gegen uns wenden? Menschlicher Fortschrittsglaube spiegelte sich in der Idee von Robotern. Douglas Trumbull spricht über seine ganz speziellen Roboter in "Lautlos im Weltall". Und Schauspieler Anthony Daniels erzählt von der Entstehungsgeschichte des berühmten Roboterpaares R2D2 und 3-CPO aus "Star Wars". Schließlich spricht in historischen Aufnahmen der Schriftsteller Isaac Asimov über seine Vision eines Verschmelzens von Mensch und Maschine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Real History Of Science Fiction