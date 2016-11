Spiegel Geschichte 08:55 bis 09:40 Dokumentation Vom Feminismus zu Femen F 2013 Stereo 16:9 Merken Weltweit haben sich Frauen viele entscheidende Rechte erkämpft. Inzwischen gibt es jedoch deutliche Rückschritte: In den USA etwa wurde 1973 das Recht auf Abtreibung manifestiert. Heute gibt es US-Senatoren, die dieses Recht massiv einschränken wollen. Der Arabische Frühling brachte die Muslimbrüder an die Macht. Seitdem droht den Frauen der Verlust vieler Freiheiten. Aber es gibt auch neue Frauenbewegungen wie "Femen" in Russland. Die Dokumentation beschäftigt sich mit den beunruhigenden Einschränkungen der Frauenrechte und erforscht den Aufstieg der neuen feministischen Bewegungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: From Feminists to Femen

