Das Nord-Derby zwischen dem HSV und Werder gehört ohnehin zu den hitzigsten Spielen des Jahres. Die brisante Tabellenkonstellation sorgt dafür, dass noch mehr Feuer als üblich in der Partie ist. Angesichts von nur drei bzw. sieben Punkten ist das Duell Existenzkampf pur. Vor allem der HSV steht als Letzter unter Erfolgsdruck. Der Bundesliga-Dino ist die einzige sieglose Mannschaft der Liga. Das 2:2 bei 1899 Hoffenheim macht den Hamburgern allerdings Hoffnung. "Mutig und agil - darauf können wir aufbauen", meint HSV-Torhüter Christian Mathenia, der nach dem Match schnell in den "Derbymodus" schalten wollte. Den muss auch Werder nach der Last-Minute-Pleige gegen Frankfurt finden.