Sky Bundesliga 13:30 bis 15:30 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - FC Augsburg, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Marcel Risse verspürte "die pure Euphorie", als er mit einem Freistoßhammer in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für den 1. FC Köln im Derby bei Borussia Mönchengladbach erzielt hatte. Eine Euphorie, die ganz Köln erfasste. "Für uns und die ganze Stadt ist heute einfach ein unglaublich schöner Tag", erklärte FC-Keeper Thomas Kessler. Und auch die weiteren Aussichten der Kölner vor dem Heimspiel gegen Augsburg sind bestens. Mit 21 Zählern belegt der FC Rang vier. "Der Platz fühlt sich gut an", findet nicht nur Marcel Risse. Die Augsburger waren nach dem 0:0 gegen Hertha zwar nicht euphorisch, FCA-Coach Dirk Schuster fand aber: "Wir haben das Optimum rausgeh In Google-Kalender eintragen Bildergalerie