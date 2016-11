Sky Bundesliga 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Hannover 96, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Home sweet home - nicht bei der Fortuna. "F95" holte auswärts genauso viele Punkte wie zu Hause: elf. Zuletzt feierte Düsseldorf einen 1:0-Erfolg bei Schlusslicht St. Pauli und schielt in Richtung Top drei. "Es ist fast wie ein Traum, in der Tabelle so weit oben zu stehen", sagte Innenverteidiger Kevin Akpoguma, "aber viel wichtiger ist es, solche Spiele wie gegen St. Pauli zu gewinnen." Den siebten Saisonsieg fuhr Hannover mit 2:0 gegen Aue ein und beißt sich mit 24 Zählern auf den Aufstiegsrängen fest. Überragender Mann gegen Erzgebirge war wieder einmal Außenstürmer Felix Klaus. Der 24-Jährige bereitete den zweiten Treffer mustergültig vor und setzte immer wieder spiel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie