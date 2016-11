Sky Bundesliga 05:45 bis 07:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - VfL Bochum, 14. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Chancenverwertung: mangelhaft - ansonsten überzeugte Dynamo beim 2:1 gegen Fürth in allen Mannschaftsteilen. "Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, die leider nicht verwertet wurden", analysierte Trainer Uwe Neuhaus, "das ist der einzige Kritikpunkt." Was nicht für Außenstürmer Akaki Gogia zutrifft. Der 24-jährige Georgier schnürte einen Doppelpack und hat bereits sieben Tore auf dem Konto. Trotz Platz sechs und Windschatten der Aufstiegszone bleiben die Dresdner auf dem Boden. "Das Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt", so Gogia. Ganz oben mitspielen wollte Bochum. Doch der VfL repräsentiert nach dem 1:1 gegen Braunschweig mit 17 Punkten absolutes Mittelmaß. Kom In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

