Der kleine Drache Kokosnuss Reingefallen / Taxi für Adele D 2014-2015 Reingefallen: Kokosnuss handelt sich mal wieder Ärger mit seiner Fluglehrerin Proselinde ein und seine Eltern müssen nun zum Elterngespräch. Dieses Treffen will Kokosnuss mit allen Mitteln verhindern. Geschickt macht sich Kokosnuss das Sicherheitsdenken seines Vaters Magnus zu Nutze. Punktgenau erfindet er irrwitzige Notsituationen, aus denen er errettet werden muss. Als er dann aber wirklich in ein Schluckloch fällt, glaubt keiner mehr an einen Notfall. Taxi für Adele: Beim Drachenballmatch gegen die Obstschwestern geht Kokosnuss, Oskar und Matilda die Puste aus. Sie verlieren haushoch. Und dann schießen sie mit dem Ball auch noch Oskars Mutter Adele ab. Adeles Rücken ist erstmal hinüber. Wie bitte schön soll sie jetzt ihre Besorgungen machen? Als Wiedergutmachung müssen Kokosnuss, Oskar und Matilda sie in einem Leiterwagen quer über die Dracheninsel ziehen. Wenn das kein gutes Training für das nächste Match ist ... Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater