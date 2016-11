KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Verbotene Geschichten - Als Jesus unerwünscht war Wilde Wasser IRL, USA 1995 Stereo Merken Wilde Wasser: Der wagemutige Bote Zakkai soll die neuesten Nachrichten über Jesus in ein nördliches Stadtviertel Roms weiterleiten. Cyrus, Justin, Marcus und Anna zeigen ihm den Weg durch die Aquädukte, der sie aber direkt in die Hände von Neros Polizei führt. Den Kindern gelingt es zu entkommen, doch Zakkai wird gefangen genommen und vor den Kaiser geschleppt. Bäcker Ben versucht, mit einer List Zakkai vor Neros Grausamkeit zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story Keepers Regie: Jimmy T. Murakami