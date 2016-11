KI.KA 09:20 bis 09:45 Trickserie Roary, der Rennwagen Brummi steckt fest / Großer Test für Maxi GB 2007-2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Brummi steckt fest: Brummi bringt eine neue Lieferung Ersatzteile nach Silbertal. Während Chris und Marsha ganz abgelenkt sind von der Lieferung, fahren die Autos gemeinsam mit Brummi zum Strand. Der schwere Brummi fährt sich dort im Sand fest und kann nur mit vereinten Kräften wieder befreit werden. Großer Test für Maxi: Wachtmeister Pete und der Sicherheitsinspektor Herr Hill kommen nach Silbertal, um die Rennstrecke und die Rennwagen auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Ausgerechnet Maxi gerät durch übermütige Fahrmanöver in Schwierigkeiten und es droht ihm ein Entzug seiner Rennerlaubnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roary the Racing Car Regie: Tim Harper Drehbuch: Dave Ingham, Wayne Jackman, Dave Jenkins, Diane Redmond, Dan Wi