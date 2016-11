KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Picknick auf dem Mond GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Picknick auf dem Mond: Die Astronauten landen auf dem Mond. Ben, Holly und Nanny Plum sind enttäuscht, dass das Meer der Stille nur aus Felsen und Sand besteht. Als Aliens auftauchen, veranstaltet Nanny Plum doch noch ein Picknick. Sie hatte zwar den Zauberstab auf der Erde gelassen, aber den magischen Picknick-Korb mitgenommen. Zum Glück! Denn er sein magisches Gelee gegeistert nicht nur die Aliens, es macht auch den Rückflug möglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott