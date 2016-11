Disney XD 21:10 bis 21:30 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 4 Mabels Verehrer USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der neue Hellseher Gideon ist eine berufliche Bedrohung für Gronkel Stan. Obwohl Stan es Dipper, Mabel und Soos verboten hat, den Konkurrenten zu unterstützen, sehen sich die drei Gideons Show an. Dieser verliebt sich in Mabel und Dipper muss den ungebetenen Verehrer als das entlarven, was er ist: ein Blender und Hochstapler. Unterdessen schmiedet Stan gemeinsam mit Buddy Gleeful, Gideons Vater und Manager, Pläne, wie sie gemeinsam die Touristen ausbeuten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, John Aoshima, Joe Pitt Drehbuch: Zach Paez, Alex Hirsch