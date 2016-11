AXN 02:40 bis 03:35 Krimiserie Dexter Buch der Psychopathen USA 2013 16:9 Merken Betrunken fährt Debra eine Parkuhr um und wird eingelocht. In einer Nacht- und Nebel- Aktion gelingt es Quinn sie aus der U-Haft zu holen. An Dexter nagt weiterhin das schlechte Gewissen, Debra zum Wrack gemacht zu haben, doch der Zugang zu Debra gelingt ihm nach wie vor nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Desmond Harrington (Det. Joseph 'Joey' Quinn) C. S. Lee (Vince Masuka) David Zayas (Lt. Angel Batista) Aimee Garcia (Jamie Batista) Geoff Pierson (Deputy Chief Tom Matthews) Originaltitel: Dexter Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: Jeff Lindsay, Lauren Gussis, James Manos Jr., Jennifer Yale Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18