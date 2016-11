AXN 00:15 bis 01:05 Krimiserie Dexter Narben USA 2013 16:9 Merken Vogel führt Debra in den Container, in dem sie LaGuerta erschossen hat, um ihr klarzumachen, dass sie sich beim Mord an LaGuerta in einer ausweglosen Situation befunden hat. Dexter gerät beim Durchforsten von Vogels Buch auf die Fährte von Yates, einem Elektrotechniker, in dessen Haus er einbricht. Ist er der Hirnchirurg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) Desmond Harrington (Det. Joseph 'Joey' Quinn) C. S. Lee (Vince Masuka) David Zayas (Lt. Angel Batista) Aimee Garcia (Jamie Batista) Geoff Pierson (Deputy Chief Tom Matthews) Originaltitel: Dexter Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Tim Schlattmann, Jeff Lindsay Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18