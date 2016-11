History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Kornkreise USA 2015 Stereo 16:9 Merken Aus fünfzig verschiedenen Ländern wurden bereits mehr als 10.000 Kornkreise gemeldet. Die Sendung untersucht, ob diese Teil eines groß angelegten Betrugs sind und wer oder was dahintersteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Narrator) John Lundberg (Himself - Crop Circle Maker) Originaltitel: Ancient Aliens Musik: Alex Khaskin