History 00:00 bis 00:30 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Ford und Flamme USA 2015 Stereo 16:9 Merken Danny hat einen Kunden, der gerne seinen 1967er Ford Bronco kaufen würde, sobald er fertig restauriert ist. Ryan macht allerdings einen Fehler, der das Projekt weit zurückwirft. Unterdessen haben Mike und Roli auf dem Schießstand noch eine Rechnung zu begleichen, wobei Shannon dafür sorgt, dass der Frieden erhalten bleibt. Danny sieht sich einen Feuerwehrwagen an, der beim großen MGM-Brand 1980 in Las Vegas als einer der ersten am Unglücksort war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12