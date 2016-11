History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Power & Ice - Alaska unter Strom Eiskalte Mission USA 2015 Stereo 16:9 Merken Bam Bam denkt, dass er der härteste Leitungsmonteur im ganzen Staat ist. Doch der Vorarbeiter von City Electric scheint sich dieses Mal etwas übernommen zu haben. Es geht um die Entfernung von mehreren Masten im schlimmsten Lawinengebiet des Kontinents. Für Bam Bams Rivalen Steve stellt sich die Frage, was schlimmer ist: das Stromnetz auf einer marsähnlichen Landschaft wieder aufzubauen oder seinen Vorarbeiter Billy außer Kontrolle geraten zu sehen. Steve und Bam Bam sollten vorsichtig sein, denn Ben, der junge Vorarbeiter bei Electric Power Constructors, will sie um jeden Preis besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Power & Ice Altersempfehlung: ab 12